Cтарт отопительного сезона в Одессе будет при температуре +8 градусов 3 дня подряд

Решение о старте отопительного сезона в Одессе будет приниматься с учётом среднесуточной температуры воздуха, а именно, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов по Цельсию в течение трёх суток подряд.

Об этом сообщила заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова.

Вместе с и с директором Департамента городского хозяйства Леонидом Гребенюком она провела совещание по подготовке города к отопительному сезону.

В заседании приняли участие руководители коммунальных предприятий, подчинённых Департаменту городского хозяйства, представители Департамента образования и науки, Департамента труда и социальной политики, Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции, районных администраций, АО «Одесская ТЭЦ», АО «Одессагаз» «Инфоксводоканала».

Участники совещания обсудили ряд важных вопросов по подготовке к зиме.

Как отметила Анна Позднякова, в новом отопительном сезоне значительный акцент будет сделан на обеспечении источниками резервного питания, как и в прошлом году.

Теперь такие совещания станут еженедельными.

Одесса News информировала, что в 2023 году отопительный сезон в Одессе стартовал 13 ноября.

Фото: «Одесса»

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