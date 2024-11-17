В бою за Украину погиб житель Одесской области Юрий Сергеев, светлая ему память

16 ноября в Измаил Одесской области пришло трагическое известие с фронта. Во время выполнения боевого задания на передовой погиб пулемётчик, старший сержант Юрий Сергеев.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Юрий родился в Измаиле. Здесь он окончил школу №10, усвоил профессию электрика в техническом училище №7 и отправился служить в Измаильский пограничный отряд. Там застал его 2014-й… Служил под Крымом до 2016 года.

Потом Юрий вернулся в Измаил, женился, стал отцом. Работал, а свободное время упорно отдавал футболу (был вратарём) и бездомным животным.

В 2023 году пошёл защищать Родину. Был там, где горячее…

Одесса News сообщала о гибели во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении возле населённого пункта Старица Чугуевского района Харьковской области 40-летнего Анатолия Помирчего, жителя Белгород-Днестровского Одесской области.

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Фото: Измаильский горсовет/Facebook

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