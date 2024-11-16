В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Помирчий, светлая память

Сегодня вспоминаем ещё одного патриота и защитника – 40-летнего Анатолия Помирчего, жителя Белгород-Днестровского Одесской области.

Об этом сообщала Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Анатолий погиб 24 июля 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении, возле населённого пункта Старица Чугуевского района Харьковской области, получив ранения, несовместимые с жизнью.

В неутешном горе остались родные, родители, близкие и побратимы.

Одесса News сообщала о гибели 5 августа 2024 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении фронта младшего сержанта Юрия Плеванюка — 54-летнего жителя Белгород-Днестровского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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