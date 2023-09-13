В Одессе пройдёт традиционный турнир памяти Героя Украины Бориса Литвака

С 14 по 17 сентября в Одессе пройдёт традиционный юношеский турнир, посвящённый памяти Героя Украины, Почётного гражданина Одессы и Одесской области Бориса Давидовича Литвака.

Участие в соревнованиях примут баскетбольные команды трёх возрастных категорий: 2011, 2012, 2013-2014 годов рождения и младше.

Система проведения розыгрыша – групповая + плей-офф для юношей 2011 и 2012 года, а для категории 2013-2014 — круговая.

Календарь игр здесь.

Адрес: ул. Пушкинская, 49, СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.

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