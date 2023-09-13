Минэнерго не планирует отключений света с 1 октября

Министерство энергетики заявляет, что применение отключений с 1 октября ни в одном регионе не планируется.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что электроэнергии, произведённой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей, поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется.

«Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне», — отметили в министерстве.

Что касается графиков возможных отключений, разработанных и заранее опубликованных операторами системы распределения, то они «могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования».

В Минэнерго напомнили, что в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики.

«Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей», — заверили в министерстве.

Одесса News информировала, что вопросы энергобезопасности в зимний период рассматривались на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 9 сентября.

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