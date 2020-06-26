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Кого в Одессе 27 июня лишат света

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27 июня в связи с проведением запланированных  ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Банный переулок:  2 8:00
27 июня		 17:00
27 июня		 Заплан.
Малая Арнаутская:  79/81, 87, 89/91, 95, 97, 99 8:00
27 июня		 17:00
27 июня		 Заплан.
Мясоедовская:  13, 20, 22, 24, 24/26, 26 8:00
27 июня		 17:00
27 июня		 Заплан.
Прохоровская:  8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30А, 31, 33, 37 8:00
27 июня		 17:00
27 июня		 Заплан.
Старорезничная улица:  16/18 8:00
27 июня		 17:00
27 июня		 Заплан

 

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