Кого в Одессе 27 июня лишат света

27 июня в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети отключение электроэнергии будет произведено некоторым абонентам Одессы.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Банный переулок: 2
|8:00
27 июня
|17:00
27 июня
|Заплан.
|Малая Арнаутская: 79/81, 87, 89/91, 95, 97, 99
|8:00
27 июня
|17:00
27 июня
|Заплан.
|Мясоедовская: 13, 20, 22, 24, 24/26, 26
|8:00
27 июня
|17:00
27 июня
|Заплан.
|Прохоровская: 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 29, 29А, 30А, 31, 33, 37
|8:00
27 июня
|17:00
27 июня
|Заплан.
|Старорезничная улица: 16/18
|8:00
27 июня
|17:00
27 июня
|Заплан