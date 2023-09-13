В Одесской области сообщили о подозрении всему руководству районной ВВК

Правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Одесской области.

Об этом 13 сентября сообщается в Facebook СБУ.

Отмечается, что на коррупции разоблачено всё руководство одной из районных военно-врачебных комиссий.

«За деньги должностные лица «помогали» военнообязанным «откосить» от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для этого фигуранты «продавали» своим клиентам поддельные медицинские заключения с наличием «тяжёлых диагнозов». В течение суток организаторы сделки могли «наштамповать» более 20 фальшивых медсправок», – сказано в сообщении.

По данным следствия, чтобы «пропустить» через местную ВВК уклонистов из других регионов, чиновники изготавливали для них фиктивные документы внутренне перемещённых лиц.

«Стоимость коррупционных «услуг» составляла $7–10 тыс. Сумма зависела от срочности выполнения «заказа». Полученную подделку уклонисты использовали для снятия с воинского учёта и дальнейшего выезда за границу», – говорится в сообщении.

Главе и двум секретарям районной ВВК сообщили о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, правоохранители установили личности и сообщили о подозрении пяти мужчинам, которые пытались воспользоваться «схемой» для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу.

В Нацполиции уточнили в Facebook, что организовали «бизнес» председатель ВВК Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с секретарями указанной комиссии.

Одесса News информировала, что 12 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым предусмотрена проверка военно-врачебных комиссий (ВВК) на коррупционность, пересмотр в трёхмесячный срок всех их решений, принятых с 24 февраля 2022 года.

Фото: СБУ, ГУ НП в Одесской области/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy