Убийство 3 августа в Одессе было заказным — киллер прибыл из Варшавы

Сотрудники ГУ НП в Одесской области считают, что совершённое 3 августа убийство жителя Одессы напротив дома 53А по ул. Малиновского было заказным, киллер прибыл неделю назад из Варшавы.

Об этом сегодня сообщил на брифинге руководитель ГУ НП в области Олег Бех, передаёт корреспондент Одесса News.

«О стрельбе во дворе дома 53А по ул. Малиновского сообщила в 14 час. 32 мин. в полицию жительница дома, где проживал 25-летний погибший. Неизвестный, открывший огонь из автомата, скрылся с места преступления на автомобиле. Следственно-оперативная группа нашла раненого с 5-ю пулями, он умер в машине скорой помощи от значительной потери крови», — сообщил Бех.

По его словам, подозреваемый — гражданин Грузии Эльмураз Мамедов — прилетел 26 июля в Одессу из Варшавы, вместе с сообщником арендовал квартиру рядом с домом, где проживал с семьёй погибший Лачин Мамедов, и приобрёл автомобиль Mercedes с болгарской регистрацией.

Генерал уточнил, что правоохранители установили владелицу квартиры, а также мужчину, который оплачивал аренду жилья для киллера в Одессе. Предполагаемого соучастника задержали в аэропорту «Борисполь» для проведения следственных действий.

Отмечено, что оперативно-розыскные действия с целью задержания 27-летнего подозреваемого в убийстве продолжаются. Полиция обнаружила брошенный им автомобиль на ул.Филатова в Одессе, в салоне машины был пистолет-пулемёт, в магазине которого остались две пули.



Фото и видео: Нацполиция, Одесса News

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