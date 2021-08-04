Нардеп Беленюк принёс Украине первую золотую медаль и больше бороться не будет

Борец Жан Беленюк добыл первую в национальной сборной Украины золотую медаль на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония) и заявил о завершении своей спортивной карьеры.

Об этом сообщает XSPORT.

Украинец признался, что после завоевания золота в Токио сосредоточится на работе в Верховной Раде Украины.

«Все титулы завоёваны. Не хватало «золота». Сейчас отдохну. Как вы знаете, я ещё парламентарий в своей стране. Все эти два года совмещал работу в парламенте и подготовку к Олимпийским Играм. Перенос Игр на год достаточно осложнил мои задачи. После отдыха хочу сконцентрироваться на работе в парламенте и проявить себя там. Там также необходима победа».

5 августа на ковер в Японии выйдет борец из Одессы Василий Михайлов.

Как сообщала Одесса News, первой ракетке Украины, одесситке Элине Свитолиной вручили бронзовую медаль победителя теннисного турнира Олимпийских Игр в Токио (Япония).

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