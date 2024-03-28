Одесский саблист завоевал право выступить на континентальном отборе на Игры-2024

Ведущий одесский саблист Андрея Ягодка по итогам первого этапа олимпийской квалификации завоевал право выступить в континентальном отборе на Игры-2024. Это стало известно после этапа Кубка мира в Будапеште, состоявшегося в марте.

Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

По итогам первого этапа олимпийской квалификации, которая проходила с 3 апреля 2023 года и официально завершится 1 апреля 2024 года Андрей Ягодка (тренеры – Александр Васютин, Александр Красовский) набрал 35 очков и стал первым среди украинских саблистов в олимпийском рейтинге.

Отмечается, что континентальный отбор пройдёт в Дифферданже (Люксембург) 27 апреля.

Одесса News информировала, что одесский боксёр сверхтяжёлого веса Цотне Рогава в марте 2024 года одержал победу над американцем Антонио Брауном в Онтарио (США).

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