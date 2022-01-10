Полицейская стратегия: в Черновцах попался пьяным за рулём одесский чиновник

Патрульные полицейские остановили в Черновцах, на улице Винниченко, 36, внедорожник Mercedes G 63 AMG, за рулём которого находился в нетрезвом состоянии начальник управления стратегических расследований в Одесской области полковник Вячеслав Ефтений.

Как сообщила «Думская», инцидент произошёл в 1:30 ночи 8 января.

Отмечается, что полицейский чиновник отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Ему выписали админпротоколы по ч.1 ст.122 и ч.1 ст.130 КУоАП (превышение скорости, управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Кстати, Ефтений ехал на новеньком «кубике» 2020 года выпуска стоимостью около 200 тысяч евро.

До работы в Одессе полицейский с 2015 года возглавлял управление защиты экономики в Ривненской области, в 2014 году был начальником управления борьбы с организованной преступностью в Житомирской области, а до ноября 2011 года возглавлял Волынский УБОП, из которого Ефтению пришлось уволиться после того, как его подчинённого задержали при получении взятки в 10 тысяч долларов за «крышевание» контрабанды.

По данным СМИ, во время работы в Ривненской области Ефтений за вознаграждение закрывал глаза на незаконную добычу и вывоз янтаря, а при переводе в Одесскую область взял под крыло незаконные АЗС и контрабанду сигарет.

Также сообщается, что Ефтений во время работы в Ривном провалил аттестацию и был признан квалификационной комиссией несоответствующим занимаемой должности, однако продолжил карьеру в полиции.

Над Ефтением сгущались тучи и во время работы в Одессе — в феврале прошлого года был уволен замначальника управления стратегических расследований, начальник отдела борьбы с организованной преступностью Владимир Чумак, после публикации видео того, как его зам Игорь Осмоловский «решает вопросы» с друзьями «вора в законе» Миндии Горадзе. Ефтений же пересидел кризис, уйдя на больничный.

По данным «Думской», сейчас Ефтений находится в отпуске по уходу за ребёнком.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области после празднования Нового года в воинской части умер контрактник, ещё двое военнослужащих находятся в госпитале в тяжёлом состоянии.

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