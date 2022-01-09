9 января в Одессе прошёл «Парад Рождественских звёзд».
Как сообщает с места старта парада — от начала Дерибасовской — корреспондент Одесса News, инициатором шествия была Одесская епархия.
Участники шествия прошли от Дерибасовской до памятника Дюку на Приморском бульваре, исполняя колядки — древняя и очень добрая традиция, когда верующие люди делятся своей радостью о Родившемся Христе со всеми окружающими.
На Дерибасовской шествие привлекло внимание и вызвало восторг у окружающих.
Многие доставали смартфоны и начинали снимать происходящее.
Подобное шествие уже проводилось несколько лет назад. В это воскресенье Одесской епархией УПЦ возрождена эта традиция.
Шествие прошло в весёлой и очень позитивной обстановке.
Окончилось всё у памятника Дюку со словами благодарности к пришедшим.
Как сообщала Одесса News, 7 января в Одессе прошёл Рождественский парад трамваев и электробусов.
Фото и видео: Александр Александров/Одесса News
Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod
Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat