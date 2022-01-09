9 января в Одессе прошёл «Парад Рождественских звёзд».





Как сообщает с места старта парада — от начала Дерибасовской — корреспондент Одесса News, инициатором шествия была Одесская епархия.



Участники шествия прошли от Дерибасовской до памятника Дюку на Приморском бульваре, исполняя колядки — древняя и очень добрая традиция, когда верующие люди делятся своей радостью о Родившемся Христе со всеми окружающими.



На Дерибасовской шествие привлекло внимание и вызвало восторг у окружающих.



Многие доставали смартфоны и начинали снимать происходящее.



Подобное шествие уже проводилось несколько лет назад. В это воскресенье Одесской епархией УПЦ возрождена эта традиция.

Шествие прошло в весёлой и очень позитивной обстановке.



Окончилось всё у памятника Дюку со словами благодарности к пришедшим.



Как сообщала Одесса News, 7 января в Одессе прошёл Рождественский парад трамваев и электробусов.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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