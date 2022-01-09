Одесский Украинский театр им.В. Василько приглашает на Ужин

Спектакль «Ужин в Санлисе» состоится в Одесском Украинском театре им.В.Василько.

Жанр спектакля — ироническая комедия с неправдоподобно счастливым концом.

Одна из так называемых «розовых пьес» Жана Ануя «Ужин в Санлисе» учит, как иногда выход из зоны комфорта может привести к счастью. Зритель совершит путешествие во Францию, скрытую от взгляда обычного туриста, в мир чувств друзей Жоржа и Робера, их жён и любовниц, а также «старых театральных крыс» мадам Монталамбрёз и Филемона, вовлечённых в замысловатую интригу.

Режиссёр Ирина Зильберман.

В спектакле заняты Ирина Черкасская, Нинель Наточая и другие артисты разных поколений.

Цена билетов от 50 до 300 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 15 января, суббота, 19:00.

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