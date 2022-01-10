В Одессе сгорели 5 квадратных метров «МиЛены»

9 января, средь бела дня, в 12.37, одесские спасатели получили вызов на ликвидацию пожара в салоне красоты «МиЛена», что на улице Дворянской, 6.

О событии сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что уже к часу дня 14 прибывших спасателей огонь на площади в 5 квадратных метров потушили. Никто не пострадал.

Причина пожара пока не установлена.

Как сообщала Одесса News, 29 декабря в 14:21 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве газового баллона в частном жилом доме по улице Молодёжной в Каролино-Бугазе Белгород-Днестровского района, в результате чего погиб один человек.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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