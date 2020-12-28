Ну-ка, ёлочка, гори: В Одесской области с новогодней гирляндой сгорел и дом

В селе Молодёжное Овидиопольского района Одесской области из-за короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды сгорел жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧСУ в Одесской области.

Причиной пожара, произошедшего в жилом доме 27 декабря в 03.40, стало короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, — говорится в сообщении.



Отмечается, что на месте вызова спасатели установили возгорание одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар удалось локализовать девяти спасателям в 04.32 и ликвидировать — в 05.04. В результате пожара уничтожено здание на площади 100 кв. метров.



Погибших и пострадавших нет, заверили в ГСЧС.

Как сообщала Одесса News, 15 декабря произошёл пожар в квартире по адресу: г.Одесса, Малиновский район, ул. Комитетская, 17/19. Погибла хозяйка квартиры.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области