Буксиру «Яны Капу» восстановили боеспособность

Завершился доковый ремонт рейдового буксира ВМС Украины «Яны Капу», побывавшего в 2018 году в российском плену.

Об этом сообщает Аrmyinform.

«Во время докового ремонта на «Яны Капу» была проведена очистка, дефектовка и замена повреждённых участков корпуса и палубы, с последующим их окрашиванием. Восстановлены системы главного двигателя, в частности, осуществлён ремонт газохода, топливных насосов, клапанов пожарной системы и компрессоров. Также важно, что на буксире провели ремонт донно-заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений и другие работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в этом году для нужд флота было отремонтировано 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения.

Кстати. Доковый ремонт проводился малым частным предприятием «Производственно-коммерческая фирма «ТОС», которое выиграло тендер с предложением 4 989 000 грн при стартовой цене 10,270 млн грн (с НДС). Согласно документации, торги состоялись 18 сентября, а 30 сентября с победителем заключён контракт. В тендере принимали участие 8 частных компаний. Государственные предприятия предложений на тендер не подавали. Заказчиком тендера выступила воинская часть А0456.

Как сообщала Одесса News, 25 ноября 2018 года российский танкер «Нейма», с помощью буксиров «Быстрый», «Гандвик» и «Эльтиген» заблокировали транспортную коммуникацию — морской судоходный Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе. В результате блокирования, корабельно-катерная группа ВМС ВС Украины в составе малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск», «Никополь», рейдового буксира «Яны Капу», следовавшая из Одессы в Мариуполь, не смогла пройти через Керченский пролив, и была захвачена. В результате захвата Украине был причинён материальный ущерб в 260 млн грн.