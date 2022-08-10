В Одессе горела трёхэтажка на улице Агрономической

9 августа в 23:42 поступило сообщение о возгорании на третьем этаже трёхэтажного жилого дома в городе Одессе, по улице Агрономической.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова было установлено возгорание кровли трёхэтажного жилого дома и квартир на третьем этаже.

«Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Сотрудниками ГСЧС эвакуированы 13 человек. В 00:59 пожар локализован и в 01:37 ликвидирован на площади 300 м2», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.

В результате пожара повреждена крыша дома, чердачное перекрытие и имущество в квартирах на третьем этаже.

Причина пожара и ущерб пока не установлены. От ГСЧС привлекались 22 единицы пожарно-спасательной техники и 79 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 4 августа горел двухэтажный жилой дом по улице Базарной в Одессе, один погибший.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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