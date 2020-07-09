Одесские спасатели несут службу на побережье: спасли 318 человек, утонули 6

С начала сезона-2020 ( с 1 мая) Спасательно-водолазной службой Одесского горсовета спасены 318 человек (2019 год — 524 человека, 2018 год — 490 человек).

Об этом информирует департамент коммунальной собственности Одесского горсовета.

Сообщается также, что за этот период оказана медицинская помощь 310 отдыхающим (2019 год — 566 человек, 2018 год — 288 человек), найдено потерянных детей в 2020 году – 68 (2019 год — 258, 2018 год – 236).

Утонуло в 2020 году — 6 человек (2019 год — 9, 2018 год – 4).

Спасательно-водолазная служба контролирует 12 свободных от аренды берегозащитных сооружений — искусственных пляжей на побережье.

На всех муниципальных участках установлены спасательные посты и ведется постоянное визуальное наблюдение за отдыхающими. Всего установлено 20 спасательных постов.

Согласно законодательству, на арендованных участках ответственность за безопасность отдыхающих и соблюдение Правил поведения на водных объектах несёт арендатор пляжа.



Служба обеспечивает наблюдение и спасательные операции на всей территории побережья города независимо от форм собственности пляжей:

Служба обеспечивает наблюдение и спасательные операции на всей территории побережья города независимо от форм собственности пляжей: Пляж «Лузановка»: 7 спасательных постов спасательно-водолазной службы;

Пляж «Ланжерон»: 4 спасательных поста (3 — арендаторов, 1 — спасательно-водолазной службы);

Пляж «Отрада»: 1 пост арендаторов;

Пляж «Катран»: 1 пост спасательно-водолазной службы;

Пляж «Дельфин»: у затонувшего танкера «Делфи» усиленный пост спасательно-водолазной службы;

Пляж «Дельфин»: 2 спасательных поста арендаторов;

Пляж «Аркадия»: 5 спасательных постов арендаторов, 1 пост спасательно-водолазной службы;

Пляж «Чайка»: 1 пост арендаторов;

Пляж «Курортный»: с 11-й до 15-й станции Большого Фонтана 10 постов — 5 арендаторов, 5

спасательно-водолазной службы;

Пляж «Золотой берег»: 4 поста — 3 арендаторов, 1 спасательно-водолазной службы;

Пляж «Монастырский» и детский пляж «Виктория»: 2 поста спасательно-водолазной службы;

Пляж «Черноморка»: 1 пост спасательно-водолазной службы.

Как сообщала Одесса News, по результатам лабораторных исследований качества морской воды ни на одном из пляжей города пробы морской воды по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормам.

Фото: «Одесса»