Месть по-аккермански: два разбитых авто полицейскому за протокол о нарушении ПДД

В Аккермане мужчина разгромил машины полицейского и его сожительницы, отомстив тем самым за выписанный штраф и помещённый на штрафплощадку автомобиль.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в полиции.

Отмечается, что утром 7 января полицейский обнаружил свой Daewoo Matiz и ВАЗ-21099 своей сожительницы с разбитыми фарами, лобовыми и боковыми стёклами, повреждёнными зеркалами заднего вида и вмятинами на корпусе. Старший сержант написал заявление, указав, что машины, по его мнению, разгромил местный житель, с которым у него незадолго до инцидента произошли словесные перепалки.

По словам старшего сержанта, 3 января, когда он выписывал автомобилисту админпротокол по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД), ему позвонил мужчина, который убеждал отпустить нарушителя. Просьбу полицейский проигнорировал.

«В следующий раз оппонент уже подошёл к нему на улице и начал угрожать, что «разберётся с ним по-другому». Полицейский ответил, что действовал согласно должностной инструкции и продолжил патрулирование», — говорится в сообщении.

Третий эпизод произошёл после того, как полицейский остановил микроавтобус БАЗ А079 «Эталон», находившийся в розыске в Донецкой области, после чего машину отогнали на штрафплощадку в Рени. Оказалось, что новый «знакомый» полицейского имеет отношение и к этой ситуации. Вскоре он снова угрожал старшему сержанту, что «будет решать вопрос более понятными способами».

Пострадавший правоохранитель сообщил имя подозреваемого, открыто уголовное производство по ч.1 ст.374 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа).

Как сообщала Одесса News, патрульные полицейские остановили в Черновцах внедорожник Mercedes G 63 AMG, за рулём которого находился в нетрезвом состоянии начальник управления стратегических расследований в Одесской области полковник Вячеслав Ефтений.

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