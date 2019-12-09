В Одессе в ещё одном пожаре погибло 2 человека

Сотрудники Малиновского отдела полиции расследуют обстоятельства пожара, которое произошло ночью 8 декабря в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома на улице Святослава Рихтера.

При пожаре погибло двое мужчин, сообщает Малиновский отдел полиции в Одессе.

Отмечается, что один из погибших — 56-летний хозяин, лицо второго устанавливается.

По предварительным выводам, возгорание в доме произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Фото: Думская