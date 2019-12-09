В сгоревшем одесском колледже не было пожарной сигнализации

В сгоревшем здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса не была установлена пожарная сигнализация.

Об этом заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечёткин, анализируя причины значительного числа жертв пожара 4 декабря.

«Во время совещания по поводу пожара выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации», — отметил руководитель ГСЧС.

По его словам, также возникло множество вопросов, связанных с оснащением спасателей, в частности, укомплектованием средствами, которые используют во время спасательной операции.

У одесских спасателей есть всё минимально необходимое для эффективного выполнения задач: три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъёмник. Но нет ни одного «куба жизни» — надувного спасательного батута. Их в Украине 5.

В то же время Чечёткин отметил, что опыт европейских стран показал: эффективность «кубов жизни» как средств спасения людей невысока.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 7 утра 9 декабря число жертв пожара на Троицкой, 25 в Одессе достигло 12 человек.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье прибыл в Одессу в связи с пожаром. Он дал поручение немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка и руководителя Департамента образования ОГА Александра Лончака.