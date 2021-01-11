Полиция объявила подозрение 25-летнему жителю Одессы в убийстве отца

25-летнего злоумышленника из Одессы задержали на месте преступления и избрали ему меру пресечения — решение суда по подозрению в убийстве собственного отца он будет ждать в СИЗО.

Об этом сообщает Отдел полиции №1 Одесского районного управления полиции №1.

«Происшествие случилось в Малиновском районе Одессы. Парню не понравилось, что его родители поссорились во время застолья, поэтому он вмешался в спор. Между мужчинами началась драка, которая закончилась трагически — сын схватил нож и ударил своего отца в шею», — говорится в полицейском сообщении.

Осознав произошедшее, родственники вызвали «скорую». Однако, от полученной травмы 50-летний потерпевший скончался до её приезда.

«Нож изъяли и направили на экспертизу. Согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство парню грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы», — сообщил начальник отдела криминальной полиции Александр Давыденко.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года 26-летний односельчанин в Болградском районе Одесской области нанёс 6 ножевых смертельных ранений 43-летней женщине.

Фото и видео: Отдел полиции №1 Одесского районного управления полиции №1