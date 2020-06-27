Одесские полицейские поймали нападавшего на аптеку

Одесские полицейские разоблачили подозреваемого в разбойном нападении на фармацевта аптеки на улице Ильфа и Петрова, совершённом две недели назад.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«Ворвавшись в аптечное учреждения, злоумышленник под угрозой похожего на пистолет предмета заставил провизора отдать ему деньги из кассы. Напуганная женщина передала нападающему три с половиной тысячи гривен», — напомнила полиция суть происходившего события в одесской аптеке.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель, 1986 года рождения.

«Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении разбоя, — рассказывает следователь Таировского отделения полиции Анастасия Балинская. — Согласно ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Украины ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы».

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года полицейские разоблачили мужчину, который обокрал храм в Беляевском районе Одесской области.

Фото: Киевский отдел полиции в Одессе