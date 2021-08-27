В Одессе разоблачили наркодельцов, распространявших наркотики через Интернет

По ходатайству Одесской областной прокуратуры судом взят под стражу организатор и 3 члена преступной группы, которая наладила в Одессе распространение амфетамина, метадона и каннабиса.

Как сообщает прокуратура, преступная группа, руководимая гражданином Азербайджанской Республики, систематически занималась сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории Одессы, в том числе привлекая к противоправной деятельности несовершеннолетних.

Установлено, что дельцы действовали по отлаженной схеме: получали заказ через мессенджеры в сети Интернет, а реализовывали «товар» методом так называемых «закладок» или из рук в руки.

Отмечается, что средства за приобретённые наркотические средства «клиенты» перечисляли на банковские карточки или лично передавали непосредственно в руки фигурантов.

Правоохранители провели ряд обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов уголовного производства. Были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, наркотические средства и психотропные вещества, весы и ZIP-пакеты, которые использовались для фасовки наркотиков.

Кроме того, проверяется причастность правоохранителей одного из одесских подразделений полиции к «крышеванию» деятельности этой преступной группы, а также употребление запрещённых веществ.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года оперативные сотрудники Подольского погранотряда обнаружили вместе с полицейскими оружие и наркотики в частном домовладении.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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