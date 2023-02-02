Своей вины не признал: одесский суд приговорил убийцу к пожизненному сроку

Житель Одесской области, обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребёнка в с. Лощиновка Измаильского района, осуждён пожизненно.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд признал виновным жителя Одесской области в изнасиловании и умышленном убийстве 8-летней девочки в с. Лощиновка в Одесской области. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в информации прокуратуры.

Отмечается, что прокурором в суде доказано, что в августе 2016 года, будучи под хмельком, мужчина изнасиловал ребёнка и с целью сокрытия преступления решил убить девочку. Отвёрткой нанёс несколько ударов по голове и пять колотых ударов в область грудной клетки пострадавшей. В результате нанесённых травм девочка скончалась на месте.

Вину злоумышленник в судебном заседании не признал.

Как сообщала Одесса News, убийство произошло в августе 2016 года. Ребёнка изнасиловали и зарезали отвёрткой. Вскоре после обнаружения тела, полиция задержала подозреваемого — Михаила Чеботаря, который сознался в совершении преступления, но затем отказался от признательных показаний, заявив, что оговорил себя под давлением полицейских.

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