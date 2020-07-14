34-летний житель Одессы подпоил и изнасиловал несовершеннолетнюю

Полицейские задержали 34-летнего жителя Одессы по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки.

Суворовский отдел полиции проводит с подозреваемым неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как отмечается на сайте Нацполиции Одесской области, в полицию обратилась 16-летняя местная жительница и сообщила, что её изнасиловал неизвестный мужчина. В Гидропарке «Лузановка» незнакомец предложил подвезти её домой и девушка согласилась на это предложение.

По словам потерпевшей, по дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила, а потом вывез в безлюдное место и воспользовался беспомощным состоянием опьяневшей для удовлетворения своих половых потребностей.

В ходе розыскных мероприятий оперативники в считанные часы установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался житель Киевского района Одессы. Потерпевшая насильника узнала.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Согласно действующему законодательству за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.



Одесса News сообщала об изнасиловании, произошедшем в Кагарлыцком отделении полиции Киевской области.

Фото и видео: Суворовский отдел полиции в Одесской области