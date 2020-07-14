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Кому в Одессе 15 июля отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по Старокиевскому шоссе в Одессе 15 июля у некоторых потребителей будет отключено газоснабжение.

Об этом предупреждает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Так, в этот день газа не будет с 10:00 до 17:30 по таким адресам:
Адреса отключения
Название организации
1
 19-й км Старокиевского шоссе, 35
Автодеталь
2
 19-й км Старокиевского шоссе, 52
ООО «Агро-НВ»
3
 21-й км Старокиевского шоссе
БУДМА
4

Старокиевское шоссе, 49
Темакс
5
 21-й км Старокиевского шоссе, 4
Север-транс
6
 21-й км Старокиевского шоссе, 38
Гелека-М
7
 21-й км Старокиевского шоссе, 40-А
Интерхим
8
 21-й км Старокиевского шоссе, 9/1
ЧП «Машбуд»
9
 21-й км Старокиевского шоссе, 9
Поликлиника № 28

 

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