Кому в Одессе 15 июля отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления по Старокиевскому шоссе в Одессе 15 июля у некоторых потребителей будет отключено газоснабжение.

Об этом предупреждает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Так, в этот день газа не будет с 10:00 до 17:30 по таким адресам: