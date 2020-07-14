Кому в Одессе 15 июля отключат газ

Об этом предупреждает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.
Так, в этот день газа не будет с 10:00 до 17:30 по таким адресам:
|
№
|
Адреса отключения
|
Название организации
|
1
|19-й км Старокиевского шоссе, 35
|
Автодеталь
|
2
|19-й км Старокиевского шоссе, 52
|
ООО «Агро-НВ»
|
3
|21-й км Старокиевского шоссе
|
БУДМА
|
4
|
Старокиевское шоссе, 49
|
Темакс
|
5
|21-й км Старокиевского шоссе, 4
|
Север-транс
|
6
|21-й км Старокиевского шоссе, 38
|
Гелека-М
|
7
|21-й км Старокиевского шоссе, 40-А
|
Интерхим
|
8
|21-й км Старокиевского шоссе, 9/1
|
ЧП «Машбуд»
|
9
|21-й км Старокиевского шоссе, 9
|
Поликлиника № 28