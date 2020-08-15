Полицейские установили личность женщины, погибшей у «7-го километра»

Полицейские установили личность женщины, погибшей на автотрассе Одесса-Белгород-Днестровский у рынка «7 километр», и уточняют обстоятельства её смерти.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Неизвестную гражданку без признаков жизни обнаружили ночью на автодороге Одесса-Белгород-Днестровский неподалёку от промтоварного рынка.

«Повреждения, обнаруженные на её теле, характерны получаемым в результате ДТП. Однако достоверно известно о причинах смерти женщины будет после получения выводов судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить личность погибшей — это 29-летняя одесситка. Согласно акту судебно-медицинского обследования тела, женщина умерла от травматического шока, вызванного многочисленными повреждениями головы, туловища, рук и ног.

Сведения в следственном управлении ГУНП в Одесской области внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.



Как сообщала Одесса News, 11 августа в ДТП в Любашёвском р-не, на 307 км а/д Киев-Одесса, погибло 2 человека.



Фото и видео: Овидиопольский отдел полиции в Одесской области