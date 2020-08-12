В Одесской области погибли в серьёзном ДТП два человека

11 августа в 17:06 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП по адресу: Любашёвский р-н, 307 км а/д Киев-Одесса.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию отделения спасателей на место ДТП было установлено, что грузовой автомобиль Renault Magnum врезался в припаркованный аналогичный автомобиль.

«В результате ДТП погибли водитель 1993 г.р. и пассажир 1994 г.р., тела которых извлечены сотрудниками ГСЧС», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются Национальной полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 18 июля в Измаильском районе Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек и 3 были госпитализированы.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Нацполиция