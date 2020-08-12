Накануне нового учебного года Одесса объединила педагогов со всей Украины

С 11 по 16 августа в Одессе проходит II Всеукраинская летняя школа для работников учреждений образования.

Как сообщает официальный сайт города, среди спикеров Летней школы — учителя-практики, учёные, а также люди творческих профессий. Кроме того, в рамках работы школы педагогам презентованы современное информационно-техническое оборудование и комплексные решения для дистанционного обучения.

«К участию приглашены ведущие мировые компании Microsoft, Google, SMART Business т.д., украинские производители средств обучения и программного обеспечения», — говорится в сообщении.

Приветствуя учителей со всех регионов Украины, Одесский городской голова Геннадий Труханов отметил, что образование является одним из приоритетных направлений работы городской власти. Это позволило за пять лет существенно нарастить материально-техническое обеспечение школ, создать новые возможности для реализации детьми своих образовательных потребностей и раскрытия их многочисленных талантов, условия для работы и развития педагогов.

«Я рад, что Одесса в очередной раз объединила педагогов со всей Украины, в этот раз — для повышения информационно-цифровой компетентности. Онлайн. Дистанционно. Эти слова уже прочно вошли в наш обиход. Мир меняется. И мы должны быть к этому готовы не только с технической точки зрения, но и как пользователи. И если современная школа требует новых методик обучения, наша задача сделать так, чтобы этот процесс прошёл без потери качества образования», — отметил Геннадий Труханов.

В этом году занятия в Летней школе организованы в очно-дистанционной форме. Повысить свою информационно-цифровую компетентность, в том числе использование в образовательном процессе облачных технологий, прибыло более 100 педагогов со всех регионов Украины. Для участников, которые будут работать дистанционно, на канале YouTube организованы онлайн-трансляции тренингов и мастер-классов, видеолекции, а также предоставлен доступ к учебным материалам.

Фото: «Одесса»