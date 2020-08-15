Хозяин Delfi пытается через суд запретить эвакуацию танкера

Владелец затонувшего в Одессе в прошлом году танкера Delfi подал судебный иск, требуя запретить Администрации морских портов Украины (АМПУ) убирать судно.

Об этом сообщило киевское издание «УНН» со ссылкой на источники в Хозяйственном суде Киева, в который обратился судовладелец. В настоящее время он требует от государства не предпринимать в отношении его танкера никаких мер.

Этим вопросом, как сообщала Одесса News, занимаются компании «Бруклин-Киев» и «Краншип», предложившие АМПУ свою бесплатную помощь.

Сам же судовладелец должен был провести эвакуацию Delfi, но все его попытки потерпели фиаско.

Фото: ТАЙМЕР