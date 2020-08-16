Что нашли археологи на раскопках Аккерманской крепости

Более полутора месяцев работает на территории Аккерманской крепости Белгород-Тирская археологическая экспедиция.

Как сообщает Думская, за это время её участники — сотрудники института археологии НАН Украины, представители Южноукраинского педагогического университета и волонтеры — расчистили свыше 130 квадратных метров поверхности Гражданского двора крепости и углубились на три метра в землю, вскрыв то, что осталось от средневекового Аккермана и античной Тиры.



По словам научного консультанта экспедиции, доктора исторических наук Андрея Красножона, выявленное в ходе раскопок еще предстоит оценить, однако уже сейчас можно говорить, что учёные находятся на пороге значительных открытий, которые поменяют наши представления как об античном периоде истории памятника, так и о средневековом.

«Это, наверное, первый археологический объект в Украине, где в таком масштабе был использован новый подход к поиску мест для раскопа, — рассказывает историк. — На протяжении всей весны и начала лета специалисты «GPR Investigation» Леонид Криницкий и Иван Голтуренко отсканировали около 6 тысяч квадратных метров и выявили самые интересные аномалии».

С помощью георадарщиков обнаружили в земной толще на юго-западе Гражданского двора две аномалии, где и были начаты раскопки. Почти сразу же был обнаружен средневековый бронзовый ключ: кто-то спрятал его у порога дома, и он так и пролежал несколько столетий.

«Все аномалии подтвердились, — сказал Красножон. — Мягкий грунт оказался заполненным мусором турецким подвалом, заложенным еще в римских стенах».

Именно в этом подвале, служившем в римские времена выгребной ямой, были найдены самые яркие находки — закупоренную стеклянную бутылку Османского периода, заполненную на треть жидкостью, 300-летний исламский оберег, турецкий кинжал.

Однако главным открытием археологи считают циклопические кладки квадрового типа, обнаруженные в основании средневековой стены юго-западного фронта. Ведь предыдущие исследователи склонны были считать, что Тира заканчивалась там, где впоследствии появился Военный двор крепости. Искать её жилые кварталы и тем более оборонительную систему так далеко от центрального раскопа, на самом краю Гражданского двора, никому не приходило в голову.

Вскрыв сначала турецкие постройки, а затем целую римскую улицу, учёные с удивлением обнаружили, что стена средневековой крепости буквально стоит на оборонительных сооружениях Тиры:

«Направление обороны совпадает, и это меняет наше представление о преемственности фортификаций, — рассказывает Андрей Красножон. — Оно диктовалось, скорее всего, рельефом, поэтому и античную кладку не снесли, а использовали для строительства уже средневековой стены. С внутренней стороны оборонная стена была дополнительно укреплена. Это, по всей видимости, с событиями времён Великого переселения народов, когда сюда пришли сначала готы, а потом и гунны, окончательно уничтожившие античный город».

Участок Тиры, примыкавший к стене, был густо заселён и плотно застроен, а значит, город был намного больше, чем считалось раньше. Римская улица упиралась в стену, где, как предполагают учёные, находились неизвестные ранее юго-западные ворота античного населённого пункта.

В следующий сезон исследователи надеются их найти.

«Мы снесем турецкие остатки, полностью расчистим римскую улицу, сделаем прирезки справа и слева, чтобы найти пересечение с перпендикулярной оборонной стеной, — делится планами Андрей Красножон. — На мой взгляд, раскоп следует законсервировать под открытым небом и оставить как еще один элемент экспозиции, где можно будет прогуляться вдоль античной стены по древним камням, отполированным сандалиями тирцев и калигами римских легионеров».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года Аккерманскую крепость, которая находится в г. Белгород-Днестровский Одесской области и является уникальным комплексом историко-архитектурных памятников, включили в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Думская