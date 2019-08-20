На родине Гройсмана нашли останки вымершего шерстистого носорога

Кости вымершего около 20 тысяч лет тому назад шерстистого носорога обнаружили в глиняном карьере вблизи с. Гопчица Погребищенского района Винницкой области.

Об этом сообщает сайт села.

«В Гопчице на глиняном карьере нашли, вероятно, кости шерстистого носорога. Однако для точного определения нужно проводить ещё дополнительные исследования и экспертизы», — говорится в сообщении.

По словам доктора наук, профессора Черновицкого национального университета Богдана Ридуша, который специализируется на археологии и палеогеографии, все три кости принадлежат носорогу.

С ним соглашаются и другие учёные — из Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в Киеве и Львовского Государственного природоведческого музея НАНУ.

Отмечается, что останки вымершего животного нашли работники кирпичного завода, осуществлявшие на глинище забор сырья. В селе предполагают, что речь идёт об ископаемых останках какого-то доисторического животного, поскольку на такой глубине не может быть «свежих» захоронений. Сейчас карьер временно закрыли для тяжёлой техники, надеясь на интерес учёных.

Популярность «гопчинецкого носорога» началась с публикации фотографий находки в Facebook — её увидели знатоки и помогли идентифицировать кости: берцовую, локтевую и запястную.

«В этих местах и ​​раньше находили кости, но люди не придавали им значения, потому что думали, что это останки домашних животных», — отметил директор сельского музея, где хранится находка, Михаил Петренко.

В Винницком областном краеведческом музее экспонируется череп шерстистого носорога.

Кстати. Шерстистый (мохнатый) носорог, или целодонт сибирский — вымерший вид носорогов, живший в эпоху плейстоцена до конца последнего ледникового периода. Это второе по величине после мамонта животное, встречавшееся на территории Подолья, в частности, на территории Погребищенского и Тростянецкого районов. Ориентировочно они вымерли около 18-20 тысяч лет тому назад. Длина взрослого носорога составляла 3,7 м и весил он в среднем от 2 до 3 тонн, но они могли, вероятно, достигать и размеров в 4,3-4,4 м, что больше, чем длина тела современного белого носорога.

Фото: hopchytsya.com.ua