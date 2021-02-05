Археологи нашли в Египте уникальную мумию с золотым языком

Археологи нашли в древнеегипетском посёлке Тапосирис Магна, недалеко от современной Александрии, уникальную мумию возрастом 2000 лет с золотым языком.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на издание Live Science.

Мумию обнаружили в одном из 16 захоронений в Тапосирис Магна, где есть храмы в честь египетских богов Осириса и Исиды. Ранее на этом же месте археологи нашли монеты с изображением Клеопатры VII Предполагается, что храмы действовали во время правления этой царицы.

Все найденные мумии возрастом примерно 2000 лет и имеют много драгоценностей. Однако больше всего учёных удивила мумия с золотым языком.

Зачем бальзамировщики так украсили тело мертвеца и кем он был, пока неизвестно. Есть предположение, что позолоченный язык должен был помочь человеку говорить с богом Осирисом — царём загробного мира. Однако пока это только гипотеза.

В двух захоронениях учёные также нашли остатки свитков, которые учёные сейчас анализируют и расшифровывают, а также статуи, на которых изображены похороненные люди.

Археологи не уверены, когда именно они умерли, однако отмечают, что могли жить в то время, когда Египтом правили или Птолемеи (304 г. до н. ㅡ 30 гг. до н.э.) или Римская империя, которая захватила страну после смерти Клеопатры VII в 30 г. до н.э.

Как сообщала Одесса News, в Египте, в городе Гиза, прошла выставка недавно найденных 59 саркофагов, созданных во времена XXVI династии Египта (около 2 500 лет назад).

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