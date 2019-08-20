22 августа одесситы почувствуют мощь 150 музыкантов на одной сцене

22 августа в Летнем театре «Морвокзал» — VOICE OF THE SYMPHO ROCK!



Мощь и сила 150 музыкантов, хора и исполнителей на одной сцене!

Легендарные рок-хиты всех врем`н и народов (Metallica, Queen, Apocalyptica, Evanescence, Scorpions, Imagine Dragons и многие другие хиты) прозвучат в этот день при участии молодых, энергичных и лучших музыкантов страны!

Лучшие Голоса создадут неповторимую атмосферу полного погружения в настоящий Рок! Мы сделаем это вместе — Мы закачаем город вместе!

Rock It Together!

Начало в 20 часов.

Билеты можно приобрести здесь.