Одесская полиция предотвратила вывоз в соседнюю страну 4 тонны дизельного топлива

Одесская полиция привлекла иностранца к ответственности за незаконную перевозку четырёх тонн дизельного топлива.
Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.
Отмечается, что восемь ёмкостей с дизельным топливом 43-летний уроженец соседней страны перевозил без разрешительных документов.
«Правонарушителя остановили в Маяках сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Одесского районного управления полиции №2. В отношении него составили административный протокол по ч.4 ст.164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП», — говорится в сообщении.
Дизельное топливо изъяли, а транспортное средство поместили на штрафплощадку.
Согласно действующему законодательству мужчине грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией продукции.
Как сообщала Одесса News, 80 тысяч тонн нефти на сумму более 2 миллиардов рублей доставил в порт Южный Одесской области российский танкер ALTAI, по документам направлявшийся в Италию — порт Аугуста.
Фото: Одесское районное управление полиции №2
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