Порт «Южный» установил рекорд по перевалке зерновых

Порт «Южный» в августе обработал свыше 1,31 миллиона тонн зерновых.

Об этом сообщает пресс- служба порта.

«В августе текущего года операторы морского порта «Южный» установили новый рекорд перевалки зерновых грузов за месяц — 1 млн 312,4 тыс тонн», — говорится в сообщении.

Это на 157,2 тыс. тонн больше предыдущего рекордного показателя, установленного в октябре 2014 года.

Кстати. В Украине намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур — 44,8 млн тонн.

Как сообщала Одесса News, ГП «Одесский морской торговый порт» по итогам работы в июле 2021 года получил 1,3 млн грн прибыли.

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