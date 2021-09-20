Судно с удобрениями из Южного село на мель у берегов Болгарии

В Чёрном море у берегов Болгарии село на мель судно VERA SU.

Инцидент произошёл утром в понедельник, 20 сентября, в районе заповедника «Яйлата» возле Каменбряга, информирует UMS со ссылкой на “Варна радио”.

Сообщается, что судно перевозило удобрения из Южного в Варну.

Отмечается, что жертв, пострадавших и загрязнения моря нет, предпринимаются меры по снятию судна с мели.

Кстати. Сухогруз VERA SU 1989 года постройки принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Панамы.

Как сообщала Одесса News, 15 сентября сухогруз KORMORAN, шедший из Рени Одесской области, в результате отказа двигателя врезался в три катамарана на румынском берегу Дуная.

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