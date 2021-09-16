Сухогруз с пшеницей из Рени потерпел бедствие в водах Румынии

15 сентября сухогруз KORMORAN, шедший из Рени Одесской области, в результате отказа двигателя врезался в три катамарана на румынском берегу Дуная.

Об инциденте сообщает USM.

Отмечается, что у судна отказал двигатель во время движения по Сулинскому каналу. В результате судно налетело на берег и задело три катамарана.

«KORMORAN шёл из Рени в Триполи (Ливан), гружённый 5524 тоннами пшеницы. Судно вышло из-под контроля и налетело на берег в районе Тулчи (Румыния). У берега сухогруз задел три пришвартованных прогулочных катамарана», — говорится в сообщении.

Судно сняли с мели и отбуксировали в порт Сулина. Fleetmon сообщает, что позднее KORMORAN возобновил маршрут, но, по данным USM, судно остаётся в порту.

Яхты повреждены, движение по каналу на 2 часа перекрывали, — отмечается в информации о морском инциденте.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года судно Sea Bird, следовавшее из Украины в Тунис с семью тысячами тонн пшеницы на борту, затонуло в юго-западной части Эгейского моря, недалеко от греческого полуострова Пелопоннес.

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