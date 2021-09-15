За БК «Химик» будут выступать ещё два американца

Баскетбольный клуб украинской Суперлиги «Химик» (Южный) объявил о подписании контрактов с двумя американскими легионерами.

Об этом сообщается на сайте клуба в Facebook.

Форвард Доминик Моррис заключил соглашение с «Химиком» на сезон-2021/2022. 31-летний игрок (рост 210 см), в Европе выступает с 2014 года. Он играл за «Маккаби Раанан» (Израиль), два сезона провёл в «Лапуа Кобрат» (Финляндия), «Шарлевиль-Мезьер (Франция). Моррис является выпускником университета Бостона.

27-летний защитник Делано Спенсер (190 см) также подписал с «Химиком» однолетний контракт. Игрок начал баскетбольную карьеру в Атланте, затем выступал за университетскую команду Tennessee State University в NCAA. С 2018 года Спенсер играл в Грузии, Бразилии, а в прошлом сезоне блестяще выступил за команду «Спишска-Нова-Весб» из Словакии, с которой выиграл Кубок и чемпионат страны.

Отмечается, что в команде «Химика» в этом сезоне уже есть 2 американских баскетболиста — Кристиан Джонс и Деон Эдвин,

Фото: Facebook

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