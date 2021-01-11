На прошлой неделе аисты «доставили» в Одессу 167 детей

На прошлой неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 167 новорожденных, в числе которых две двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 97 — на 17 детей больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 70 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 56 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 169 новорожденных.