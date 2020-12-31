В Украине за сутки 9 699 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 31 декабря лабораторно подтверждено 1 055 047 случаев COVID-19, из них за сутки — 9 699.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, информирует министр, за сутки заболели 341 ребёнок и 439 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 2 704 человека; летальных случаев — 209; выздоровели — 11 803 человека; протестировано — 58 547 (в том числе методом ПЦР — 38 932, методом ИФА — 19 615).

За всё время пандемии в Украине заболел 1 055 047 человек; выздоровели — 709 993; летальных случаев — 18533; проведено ПЦР-тестов — 5 585 615.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 111 471 случай;

— 111 471 случай; Винницкая область — 22 500 случаев;

Волынская область — 33 016 случаев;

Днепропетровская область — 58 561 случай;

Донецкая область — 36 391 случай;

Житомирская область — 39 202 случая;

Закарпатская область — 28 200 случаев;

Запорожская область — 54 088 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 190 случаев;

Киевская область — 59 204 случая;

Кировоградская область — 8448 случаев;

Луганская область — 10 508 случаев;

Львовская область — 61 268 случаев;

Николаевская область — 30 900 случаев;

Одесская область — 71 125 случаев;

— 71 125 случаев; Полтавская область — 36 079 случаев;

Ривненская область — 40 990 случаев;

Сумская область — 40 642 случая;

Тернопольская область — 34 023 случая;

Харьковская область — 69 377 случаев;

— 69 377 случаев; Херсонская область — 17 752 случая;

Хмельницкая область — 39 187 случаев;

Черкасская область — 39 011 случаев;

Черновицкая область — 40 017 случаев;

Черниговская область — 29 897 случаев.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 7 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в т.ч. у 272 детей и 453 медработников, летальных случаев — 243.