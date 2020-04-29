В Берлине открыли зоопарки, но ношение масок не отменили

С 27 апреля почти по всей Германии вступило в силу правило обязательного ношения масок в рамках противодействия распространению коронавируса, хотя некоторые послабления всё же произошли — в Берлине открыли для посетителей зоопарки.

Как сообщает Укринформ, Бундесвер вместе с другими ведомствами с начала марта обеспечил доставку в Германию 256 млн хирургических масок, 30 млн масок с защитой FFP2 и 22 млн с защитой FFP3, доставленные самолётом Ан-225 «Мрия» из Китая.

Немцы с понедельника должны носить защитные средства, прежде всего, в транспорте и магазинах, а в некоторых землях предусмотрели немалые штрафы за нарушение нового правила — от 10 до 150 евро.

Самые большие штрафы — 150 евро — ввела Бавария. Владельцам магазинов, которые не обеспечат защиту своих продавцов, там грозит до 5 тыс. евро штрафа. Между тем в 10 землях, в частности, в Берлине, штрафы не предусмотрены, власти рассчитывают на ответственное отношение граждан, а владельцев магазинов за отсутствие масок обещает штрафовать на 500-1000 евро.

Зато оба берлинских зоопарка — Zoo и Tierpark Berlin – снова открыли свои двери посетителям 28 апреля после 6 недель карантина, правда, с некоторыми ограничениями: нет доступа к закрытым помещениям, в частности Aquarium ZOO, панда-павильону, не работают детские площадки, ресторан, отменены показательные кормления и показ молодняка.



Строго ограничено количество посетителей – 2 тысячи в сутки в Zoo и 3 тысячи – в Tierpark Berlin. Билеты можно купить исключительно онлайн, на фиксированную дату и на конкретное время – с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 17:00. Стоимость билетов осталась прежней — 16 евро для взрослого и 8 евро – для детей старше 3 лет.

По всей территории стоят отметки с просьбой держать дистанцию, хотя людей и так немного.

По данным Worldometer, на 8 утра 29 апреля в Германии зафиксировано 159 912 случаев заболевания коронавирусом, 6 314 — умерших.

Правительство Португалии также планирует постепенно ослаблять ограничительные меры, действующие в стране. Так, начиная с мая новые правила относительно самоизоляции либо возвращения на работу или в школу будут обновлять каждые две недели после оценки властью их влияния на повседневную жизнь. Однако, грядущие изменения не означают возвращения к нормальному состоянию — это произойдёт только после появления вакцины против COVID-19.

Правительство Болгарии пошло ещё дальше — планирует на 1 июля открытие нынешнего летнего туристического сезона, сообщает БГНЕС.

Как сказал министр туризма этой страны, «мы планируем приступить к подготовке с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля. Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас более сильными и сплочёнными, несмотря на ту напряжённость, которую каждый из нас чувствует в связи с неопределённостью на этом этапе.

Президент Турции тоже заверил, что правительство готовит комплексную программу по нормализации жизни в стране, однако в полночь с 30 апреля на 1 мая до полуночи с 3 на 4 мая в стране введут комендантский час на три дня.

Кстати. Всего в мире на утро 29 апреля 3 138 785 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки количество заболевших во всём мире увеличилось на 73 921 человека, что больше предыдущего дня на 3 985.

Количество умерших составляет 218 009 (за сутки 6 400 — на 1 788 человек больше показателя предыдущего дня).

Наибольшее количество умерших, по-прежнему, в США — 59 266 (+2 463), в Италии — 27359 (+382), в Испании 23 822 (+301) человек. Всего 23 660 умерших во Франции и 21 678 в Великобритании.

В первой пятёрке стран по количеству заболевших — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Украина в этом списке четвёртый день подряд занимает 37-е место (перед этим — 38-е).

Как сообщала Одесса News, в Швейцарии с 27 апреля открылись строительные супермаркеты, садовые центры, парикмахерские, массажные салоны, салоны тату, кабинеты врачей — физиотерапевтов, стоматологов и другие специализированные клиники. Больницам разрешено проводить медицинские процедуры, которые были отложены из-за вспышки коронавируса в стране.