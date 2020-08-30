COVID-19: Дети могут неделями оставаться бессимптомными носителями вируса

Коронавирус SARS-CoV-2 может несколько недель оставаться в организме инфицированного ребёнка, даже если он является бессимптомным носителем.

Об этом сообщает DW со ссылкой на исследование специалистов детской больницы в Вашингтоне.

Авторы исследования проанализировали данные 91 инфицированного ребёнка из 22 больниц в Южной Корее.

Примерно у 22% из них никаких симптомов не было выявлено на всём протяжении заболевания. 20% являлись бессимптомными носителями лишь поначалу, а затем демонстрировали признаки болезни. А у большинства (58%) симптомы проявились с самого начала.

Эксперты взяли мазки из носоглотки у 49 человек в возрасте до 21 года и обнаружили у них гораздо больше следов нового вируса, чем у взрослых пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

При этом отмечается, что у пятой части бессимптомных носителей и почти у половины инфицированных с симптомами вирус присутствовал в организме даже через три недели после момента заражения.

«По-прежнему неизвестно, распространяют ли дети, у которых отсутствуют симптомы, большее, меньшее или такое же количество вируса, как и люди с симптомами», — указывают авторы исследования, признавая, что науке ещё многое неизвестно о роли детей и молодёжи в распространении коронавируса.

По последним данным портала Worldometer, на утро 30 августа всего в мире больны коронавирусом 25 169 549 человек (+240 258 за сутки), умерли 846 778 (+5 086), выздоровели 17 509 305 пациентов (+198 632).

В настоящее время лидерами по количеству заболевших коронавирусом являются США, Бразилия и Индия. Украина в этом списке занимает 26-ю позицию (вчера — 27-ю).

Наибольшее количество умерших от этой заразы — в США, Бразилии и Мексике.

Как сообщала Одесса News, согласно рекомендациям Всемирной организации здоровья (ВОЗ), дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски, младшим же рекомендуют надевать маски, когда невозможно соблюдать дистанцию.