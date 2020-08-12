COVID-19 в Одессе: 45 новых случаев

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 12 августа в Одессе зарегистрированы 1 617 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 45 новых случая заболевания.

По данным на 12 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 212 пациентов с COVID-19. Из них 27 человек находятся в тяжёлом состоянии, 185 — в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 43 человека с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы три новых случая COVID-19 у детей — мальчик (10 месяцев) госпитализирован в инфекционную больницу, мальчики (1 год и 6 лет) находятся на самоизоляции под наблюдением педиатра.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 601 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 983 одессита.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области на утро 12 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 458 человек. Умерших не было.