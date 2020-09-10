COVID-19 в Одесской области: за сутки заболело 47 человек, 2 умерли

В прошедшую среду в Одесской области умерли 2 человека, заражённые коронавирусом, 47 пациентов пополнили количество больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от COVID-19 138 человек.

По состоянию на утро 10 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 8 874 случая COVID-19, за сутки — 47 человек.

Выздоровели 2 108 пациентов, за сутки 39 пациентов побороли недуг.

Сейчас болеют 6 628 пациентов. Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Беляевском районах и Измаиле.

Как сообщала Одесса News, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице 9 сентября находился 51 пациент с COVID-19 в тяжёлом состоянии.