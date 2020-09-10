СOVID-19 в Одессе: за сутки 30 новых случаев заболевания

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 10 сентября в Одессе зарегистрированы 3 843 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрировано 30 новых случаев заболевания.

По данным на 10 сентября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 190 пациентов с COVID-19. Из них 143 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 47 пациентов — в тяжёлом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 34 человека с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка: девочка 14-ти лет находится в удовлетворительном состоянии на самоизоляции под наблюдением педиатра.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 40 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 1 448 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 334 одессита.

Как сообщала Одесса News, на утро 10 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 8 874 случая COVID-19, за сутки — 47 человек.