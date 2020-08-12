COVID-19 в Одесской области: за сутки 84 новых заболевших, умерших нет

В Одесской области на утро 12 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 458 человек.

Такие данные приводит ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса,

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 94 новых случая.

За сутки летальных случаев не было. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 73.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 463. За сутки 21 выздоровевший.

Продолжают болеть в Одесской области 2 922 человека.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 12 августа лабораторно подтверждены 84 548 случаев заболевания COVID-19, в частности, за сутки — 1 433, умерли 19 человек.