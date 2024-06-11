Зеленский прибыл в Германию и встретился с Президентом Штайнмайером

В ходе рабочего визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава Украинского государства поблагодарил Германию и немецкий народ за значительную и всестороннюю помощь нашей стране, подчеркнув, что ФРГ предоставила временную защиту более миллиона украинцам – наибольшее количество среди европейских государств.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине и текущие потребности нашей страны на фоне российских атак на украинскую энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта.

Президент Украины поблагодарил Германию за принятие и организацию международной Конференции по вопросам восстановления Украины.

«Высоко ценим общеевропейское лидерство Германии и всю оказанную Украине помощь. По итогам международной Конференции по восстановлению Украины рассчитываем на конкретные договорённости и результаты для развития экономики, притока иностранных инвестиций и ликвидации последствий масштабных разрушений, вызванных российской агрессией», – отметил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили ожидания Украины от инаугурационного саммита мира, результатом которого должна стать реализация трёх пунктов Украинской формулы мира.

Глава Украинского государства отметил участие Германии в Международной коалиции за возвращение украинских детей, незаконно депортированных Россией.

В ходе встречи также обсудили партнёрство между украинскими и немецкими городами и общинами.

Одесса News информировала, что для участия в международной Конференции по вопросам восстановления Украины приехал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Фото: сайт Президента Украины.

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