Мэр Одессы встретился в Берлине с японскими партнёрами

Мэр Одессы Геннадий Труханов, находящийся в Берлине в качестве участника Международной конференции по восстановлению Украины (URC-2024) встретился с японскими партнёрами — командой города-побратима Йокогамы, а также представителями корпорации Sansei и World bank Group.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что во время войны в Украине Одесса стала крепким мостом, который соединил наш город с Японией. Помимо уже реализуемых проектов, в частности, по строительству собственной генерации внутри Одессы и разработке Мастер-плана по восстановлению Одессы, стороны обсудили будущие инвестиции в наш город.

Геннадий Труханов поблагодарил японских партнёров за предоставленную коммунальную технику и за участие в восстановлении одного из детских садов в центральной части города, повреждённого в результате российской атаки летом прошлого года.

На встрече с представителями корпорации Sansei стороны обсудили насущные нужды одесских больниц в медицинском оборудовании.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года Одесса получила от Японии очередную помощь – три экскаватора KOMATSU, а также запасные части к ним.

Фото: «Одесса»

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